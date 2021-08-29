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Adana’da trafik polisi, otobüslerde emniyet kemeri uygulaması yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehirlerarası otobüslerde emniyet kemeri uygulaması başlattı. Polis Öğretmenler Bulvarında otogardan çıkan otobüsleri durdurarak yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını tek tek kontrol etti. Yapılan kontrollerde 25 yolcunun emniyet kemeri takmadığı tespit edilerek 144’er lira para cezası kesildi. Polis ayrıca otobüste korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını da kontrol etti.

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