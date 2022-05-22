Adana’da narkotik operasyonu Polisin gündüz vakti yaptığı narkotik operasyonunda gözaltına aldığı 12 zanlıdan 5’i tutuklandı

Adana polisinin gündüz vakti yaptığı narkotik operasyonunda gözaltına aldığı 12 zanlıdan 5’i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan 16 şüpheliyi tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, belirlenen 24 adrese dün öğle saatlerinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan operasyon timinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, girdikleri evlerde 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda 2,72 gram eroin, 37,26 gram kokain, 10,67 gram metamfetamin, 1,31 gram esrar ile 11 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 26 dolu fişek ile 18 bin 200 TL’lik sahte banknotlar ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi’ndeki bir eve de baskın yapan ekipler, sokaktaki şüpheli bir otomobili durdurdu. Sürücü C.Y. (36) ile arkadaşı M.D.’nin (29) indirildiği araçta narkotik köpeği "Aşil" ile arama yapıldı. Aşil’in, aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 1 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden C.Y.’nin de aralarında bulunduğu 5’i tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartı, 4’ü ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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