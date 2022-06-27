Kenevir saksılarını ağaç gövdelerine gizlemişler

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Adana'da narenciye ağaçları gövdesine gizlenmiş saksılarda ekili 50 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yüreğir ilçesi, Beyköy Mahallesi'nde narenciye ağaçlarının gövde kısmına gizlenmiş ve saksılara ekili 50 kök, Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi'nde mısır ekili tarlada 37 kök, Yüreğir ilçesine bağlı Yahşiler Mahallesi'nde 93 kök, Karaisalı ilçesine bağlı Etekli Mahallesi'nde bahçe içerisine ekili 32 kök, Çukurova ilçesine bağlı Kaşoba Mahallesi'nde sebze bahçesi içerisine ekili 62 kök olmak üzere toplam 274 kök kenevir bitkisi ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkıdan çevirme ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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