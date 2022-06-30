Kurbanın ilk günü kebap yapmayın uyarısı Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz: “İlk gün kavurma, ikinci gün kebap yapılmalı”

Kurban Bayramı öncesinde kebabın başkenti Adana’da kebapçılar etlerin nasıl saklanıp tüketilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Kebapçı Cihangir Korkmaz ilk günkü etle Adana Kebap yapılmasının lezzetli olmayacağını söyledi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala etlerin muhafaza edilmesi ve tüketilmesi noktasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında kebapçılar uyarılarda bulundu.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz, kurban etinin ilk olarak 34 saat dışarıda bekletilerek dinlenmesi gerektiğini söyledi. Korkmaz, “Kurban eti dışarıda 34 saat bekletildikten sonra buzdolabına konulmalı ve burada da 34 gün saklanmalı. Daha sonra eti çıkartıp kıyma ise kıyma, yemeklik ise parçalanarak derin dondurucuya atılmalı” diye konuştu.

Kurban Bayramı’nın ilk günü kebap yapılmamasını tavsiye eden Korkmaz, “Bizler çok sabırsızız. Kurbanı keser kesmez yiyoruz. Ancak 1 gün bekletilirse daha güzel olur. İlk gün kavurma yapılsa, ikinci gün kebap yapılsa daha lezzetli olur” ifadelerini kullandı.

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