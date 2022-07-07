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Bakan Dönmez: “Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak her bir varile ihtiyacımız var” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ceyhan’da petrol bulunan sahayı inceledi “Bölgedeki petrol rezervi 7 buçuk 8 milyon varil” “Çukurova 2'den 358 metrede petrol bulduk ve bu bir rekor”

İHA

Bakan Dönmez: “Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak her bir varile ihtiyacımız var” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ceyhan’da petrol bulunan sahayı inceledi “Bölgedeki petrol rezervi 7 buçuk 8 milyon varil” “Çukurova 2'den 358 metrede petrol bulduk ve bu bir rekor”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana’nın Ceyhan ilçesinde bulunan petrol kuyularını inceleyerek, “Bölgedeki üretilebilir petrol rezervi yaklaşık 7 buçuk 8 milyon varil. Keşfin büyüklüğüne bakmaksızın, az ya da çok demeksizin enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak her bir varile ihtiyacımız var. Bölgede aynı potansiyele sahip 45 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik” dedi.
Ceyhan’a bağlı Soysalı Mahallesi’nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ araştırma sahasında çalışmalar sonucu petrol bulundu. Petrolün yapılan araştırmalardan sonra yüksek kalitede olduğu öğrenilirken, alanda çalışmalar genişletildi.

Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçen hafta kabine toplantısı sonrası petrol müjdesini vererek, “Adana’da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır” ifadelerini kullandı.
Petrolün bulunduğu sahada çalışmalar sürerken bölgede 8 yeni kuyunun da açılması kararlaştırıldı. Bu kuyulardan ilkinin de çalışması başladı.

Bakan Dönmez inceleme yaptı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin’deki ‘Abdülhamid Han’ gemisindeki incelemelerin ardından petrol bulunan Ceyhan'ın Soysalı Mahallesine geldi. Bakan Dönmez’e Vali Süleyman Elban, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ve yetkililer eşlik etti.

“Türkiye’nin en sığ kuyusu”
İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrolün kalitesinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi. Bakan Dönmez, “Geçen Eylül 2021’de sondajı tamamlayıp deneme için üretimlerine başlamıştık. Şu anda üzerinde bulunduğumuz Çukurova1 kuyusu, yaklaşık 430 metre civarında bir sığlıkta yer alan kuyu. Çukurova2 ise 358 metreden. Bu kuyu, bu derinlikle Türkiye'de şimdiye kadar petrol çıkartılan en sığ kuyu özelliğini kazanmış oldu. Sığ kuyularda daha çabuk hedefe ulaşıyoruz, üretim maliyetleri ve yatırım maliyetleri oldukça düşük oluyor. Dolayısıyla burada son derece ekonomik bir petrol bulduğumuzu ifade edebilirim” diye konuştu.

“Toplam 10 kuyuya ulaşacağız”
‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ kuyularından günlük ortalama 100120 varil petrol üretildiğini aktaran Bakan Dönmez, “İnşallah yıl sonuna kadar burada 8 kuyu daha açıp toplam 10 kuyuya ulaşacağız. Bu bölgedeki üretilebilir petrol rezervi de yaklaşık 7 buçuk 8 milyon varil. Bunun da 1 milyar dolar ekonomik büyüklük ifade ettiğini söyleyebiliriz” dedi.
Bölgede 45 sahanın daha olduğunu ve araştırmaları sürdürdüklerini kaydeden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha sonra şunları söyledi:
“Benzer formasyona, potansiyellere sahip 45 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik. Önce 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarımızı tamamlayacağız. Ardından da yine burada olduğu gibi keşif ve keşifte yakalarsa üretim amaçlı kuyularımızı açmış olacağız. Belki buradaki toplam keşif miktarımızı 810 kata kadar arttırmış olacağız. Son yıllarda Türkiye Petrolleri olarak hem karada hem de denizde araştırma çalışmalarımıza yoğunluk vermiştik. Biliyorsunuz ilk keşfimizi Karadeniz’de yaptık ve 540 milyar metreküplük doğalgaz bulduk. Orada geceli, gündüzlü bir çalışma var. İnşallah Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında o gazı milletimizle buluşturacağız. Onun yanında karada da keşiflerimiz var. Keşfin büyüklüğüne bakmaksızın, az yada çok demeksizin enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak her bir varile ihtiyacımız var. 45 sene önce Türkiye Petrollerinin günlük petrol üretimi 37 bin varil iken bugün itibariyle 60 bin varili geçmiş durumda. Son 45 yılda ilave keşiflerle birlikte toplam rezervimize 70 milyon varillik bir miktarı daha eklemiş olduk. Ülkemiz maalesef enerjide dışa bağımlı. Petrolün neredeyse yüzde 92’sini, doğalgazımızın yüzde 99’unu ithal ediyoruz. Bugünlerde kamuoyunun, dünyada herkesin fiyatlardan şikayetçi olduğu bir dönemde bu tip keşifler yüreğimize su serpiyor. Yöre halkı bu keşiften son derece memnun. Belki bu ülke ileride Batman ve Adıyaman’da olduğu gibi üretim merkezi haline dönüşmüş olacak.”
Açıklamaların ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgede oturan vatandaşlarla görüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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