Sulama kanalında kaybolan Özgür'ün cansız bedeni bulundu

Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da dün akşam saatlerinde düştüğü sulama kanalında kaybolan Özgür Karadağ´ın (30) cansız bedenine ulaşıldı.
Yüreğir ilçesi Levent Caddesi´nde oturan Özgür Karadağ, Sümbül Caddesi´ndeki DSİ´ye ait sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Karadağ, kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine polis, Özgür Karadağ için arama çalışması başlattı. Dün yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Karadağ´ı arama çalışmaları yeniden başladı. Çalışmalar kapsamında kanalın suyu kesildi. Su Altı Grup Amirliği ekipleri, Ali Hocalı Mahallesi yakınlarındaki elektrik santralinden geçen sulama kanalında Karadağ´ın cansız bedenini buldu. Çalışmaları takip eden Özgür Karadağ´ın yakınları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Karadağ´ın cenazesi, otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.
Bu arada Özgür Karadağ, son 4 günde aynı bölgede yaşamını yitiren 3´üncü kişi oldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yaşar SERİNTÜRK
2022-08-17 09:52:04
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