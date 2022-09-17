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Nilperi Şahinkaya'dan Burak Deniz açıklaması

DHA

Nilperi Şahinkaya'dan Burak Deniz açıklaması


Can ÇELİKGülşah ÖZGENYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA 29´uncu Altınkoza Film Festivali´ne katılan Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi, oyuncu Burak Deniz´le yaşadıkları gerginlik hakkında açıklama yaptı. İkili, konunun yargıya taşındığını ve süreci avukatlarıyla yürüteceklerini kaydetti.
29´uncusu düzenlenen Adana Altınkoza Film Festivali´ne katılmak için kente gelen ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi´nin, kaldıkları otelde oyuncu Burak Deniz ile gerginlik yaşadığı ileri sürüldü. İddiaya göre Deniz, genç çifte küfredip tartışma çıkardı. Konuyla ilgili ödül töreni öncesi açıklama yapan Şahinkaya, "Bu geceye katıldığım için çok mutluyum. Burada ben de ödül vereceğim. Adana´yı çok seviyorum. Hukuki süreç başladı, artık konunun ayrıntılarını avukatlarımızdan öğrenirsiniz. Bununla ilgili daha fazla konuşmayacağım" dedi. Yusufi ise bu olayın enerjilerini düşürmediğini, iyi olduklarını, gereken sürecin başladığını belirtti. (DHA)DHA-Magazin Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİKGülşah ÖZGENYaşar SERİNTÜRK
2022-09-17 21:35:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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