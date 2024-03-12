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        Haberler Ramazan Adana iftar saati kaçta? Diyanet Adana İmsakiye 2024: Adana’da sahura saat kaçta kalkılacak, iftar vakti saat kaçta başlıyor ve bitiyor, ezan kaçta okunacak?

        Adana iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Adana İmsakiye ile iftar, sahur saati vakti

        Adana iftar ve sahur saati belli oldu. Oruç ibadetine devam eden müslümanlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu hususta yayımladığı imsakiyeyi sorguluyor. Ramazan ayı içerisinde bir ay süreyle oruç tutacak olan müslümanlar akşam ezanının okunması ile birlikte oruçlarını açacak. Peki Adana iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Adana İmsakiye ile iftar, sahur saati vakti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 15:15 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:15
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        Adana iftar saati
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        Adana imsakiye takvimi ile iftar ve sahur saatleri açıklandı. İftar saatleri ilden ile değişiklik gösteriyor.Oruç ibadetini devam ettiren vatandaşlar, sahur saatleri ardından iftar vakitlerine odaklanıyor. Peki Adana iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan İmsakiye ile Adana iftar, sahur saati vakti

        ADANA’DA İFTAR VE SAHUR SAATİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2.GÜN

        Sahur (imsak) vakti: 05.28

        İftar vakti: 18:50

        3.GÜN

        Sahur (imsak) vakti: 05.26

        İftar vakti: 18:51

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        4.GÜN

        Sahur (imsak) vakti: 05.25

        İftar vakti: 18:52

        5.GÜN

        Sahur (imsak) vakti: 05.23

        İftar vakti: 18:53

        6.GÜN

        Sahur (imsak) vakti: 05.22

        İftar vakti: 18:54

        7.GÜN

        Sahur (imsak) vakti: 05.20

        İftar vakti: 18:55

        8.GÜN

        Sahur (imsak) vakti: 05.18

        İftar vakti: 18:55

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