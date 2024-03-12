Kocaeli iftar saatleri 2024: Kocaeli'nde iftar saat kaçta?
İslam inancına göre oruç; nefsi terbiye etmek ve Allah'a yakınlaşmak için tutulur. Yurdun ve dünyanın dört bir yanında aynı manevi sebepten dolayı oruç tutanlar, oruçlarını açmak için iftar saatlerini araştırıyor. Bu kapsamda Kocaeli iftar saatleri de merak ediliyor. İşte, 2024 Kocaeli iftar saatleri...
Ramazan ayı ile beraber dünya çapındaki Müslümanlar, oruç ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Bu kapsamda da il il orucun sınırlarını belirleyen iftar ve sahur vakitleri araştırılmaya başlandı. İşte, 2024 Kocaeli imsakiyesi ile Kocaeli iftar saatleri...
KOCAELİ İMSAKİYESİ İLE İFTAR SAATLERİ
2.GÜN
12 Mart Salı Kocaeli İftar Vakti: 19:10
12 Mart Salı Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:46
3. GÜN
13 Mart Çarşamba Kocaeli İftar Vakti: 19:11
13 Mart Çarşamba Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:44
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KOCAELİ'NDE İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
4.GÜN
14 Mart Perşembe Kocaeli İftar Vakti: 19:13
14 Mart Perşembe Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:42
5.GÜN
15 Mart Cuma Kocaeli İftar Vakti: 19:14
15 Mart Cuma Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:40
6.GÜN
16 Mart Cumartesi Kocaeli İftar Vakti: 19:15
16 Mart Cumartesi Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:39
7.GÜN
17 Mart Pazar Kocaeli İftar Vakti: 19:16
17 Mart Pazar Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:37
8.GÜN
18 Mart Pazartesi Kocaeli İftar Vakti: 19:17
18 Mart Pazartesi Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:35