Kocaeli iftar saatleri 2024: Kocaeli'nde iftar saat kaçta? İslam inancına göre oruç; nefsi terbiye etmek ve Allah'a yakınlaşmak için tutulur. Yurdun ve dünyanın dört bir yanında aynı manevi sebepten dolayı oruç tutanlar, oruçlarını açmak için iftar saatlerini araştırıyor. Bu kapsamda Kocaeli iftar saatleri de merak ediliyor. İşte, 2024 Kocaeli iftar saatleri...

Habertürk Giriş: 12.03.2024 - 14:51 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:51 facebook

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