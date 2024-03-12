Erzurum iftar vakti: 2024 Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile Erzurum'da iftar saat kaçta?
Erzurum Ramazan İmsakiyesi ile İftar vakti ve imsak saatleri belli oldu. İslam alemi Ramazan ayı boyunca şafak vaktinden gün batımına kadar olan sürede, yiyecek ve içecek gibi dünyevi zevklerden uzak durarak oruç tutacak. Erzurum'da ikamet eden vatandaşlar için "Erzurum iftar vakti saat kaçta, ezan ne zaman okunacak?" sorularının yanıtları derledik. İşte, 2024 Erzurum Ramazan İmsakiyesi...
Erzurum İftar vakti araştırması sıklaştı. İslamın beş şartından biri olan oruç ibadetini yerine getiren Erzurumlular akşam ezanı saatini sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan Ramazan İmsakiyesi ile beraber Erzurum iftar ve imsak vakti...
ERZURUM İMSAKİYESİ İLE SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ
2. GÜN |
12 Mart 2024 Salı sahur (imsak) vakti: 05:01
12 Mart 2024 Salı iftar saati: 18:25
3. GÜN |
13 Mart 2024 Çarşamba sahur (imsak) vakti: 04:59
13 Mart 2024 Çarşamba iftar saati: 18:26
4. GÜN |
14 Mart 2024 Perşembe sahur (imsak) vakti: 04:58
14 Mart 2024 Perşembe iftar saati: 18:27
5. GÜN |
15 Mart 2024 Cuma sahur (imsak) vakti: 04:56
15 Mart 2024 Cuma iftar saati: 18:28
6. GÜN |
16 Mart 2024 Cumartesi sahur (imsak) vakti: 04:54
16 Mart 2024 Cumartesi iftar saati: 18:29
7. GÜN |
17 Mart 2024 Pazar sahur (imsak) vakti: 04:53
17 Mart 2024 Pazar iftar saati: 18:31
ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI
İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).
2024 DİNİ GÜNLER TARİHLERİ
Ramazan ayını 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi; bu sene 5 Nisan Cuma günü eda edilecek.
11 Şubat'ta başlayan Ramazan ayı 9 Nisan Salı arefe gününde sona erecek. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.
Ramazan ayının geride kalmasının ardından sıra Kurban Bayramı'na gelecek. Dört gün sürecek Kurban Bayramı, 2024 yılında 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.