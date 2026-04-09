        Adana merkezli "change araç" operasyonu: 47 gözaltı | Son dakika haberleri

        Adana merkezli "change araç" operasyonu: 47 gözaltı

        Adana merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, depremde hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını başka araçlara işledikleri belirlenen 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle 30 aracın motor ve şasi numaralarını değiştirdiği tespit edildi. Operasyonda yaklaşık 15 milyon lira değerindeki 129 araca el konulurken, 23 banka hesabına da tedbir konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 17:29 Güncelleme:
        Adana merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını başka araçlara işledikleri belirlenen 47 şüpheli gözaltına alındı.

        30 ARACIN MOTOR VE ŞASİ NUMARASI DEĞİŞTİRİLDİ

        AA'da yer alan habere göre; Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan ve kullanılamaz hale gelen araçlar ile ağır hasarlı araçların düşük bedellerle temin edilerek bunların motor ve şasi numaralarının çalıntı, hacizli, yakalamalı ve rehinli araçlara işlendiğini belirledi.

        Şüphelilerin tespiti ve araçların deşifresine yönelik yürütülen çalışma kapsamında 48 şüphelinin bu yöntemle 30 aracın motor ve şasi numaralarını değiştirdiği tespit edildi.

        Ekipler, elde ettikleri bilgiler doğrultusunda zanlıları yakalamak için Adana merkezli 11 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        47 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 47'si yakalandı.

        Ekipler, adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "oto hırsızlığı", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek, gizlemek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından işlem başlatıldı.

        129 ARACA EL KONULDU

        Ayrıca, Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliğince, 58 gerçek ve 12 tüzel kişilik hakkında yapılan araştırmalar ve analizler sonucunda, 15 gerçek kişi hakkında "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu" kapsamında soruşturma başlatıldığı, yaklaşık 15 milyon lira değerindeki 129 araca el konulduğu, şüphelilere ait 23 banka hesabına da tedbir konulduğu bildirildi.

        *Fotoğraf temsilidir.

