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        Haberler Müzik Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Simge rüzgarı esti

        Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Simge rüzgarı esti

        13'üncü Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında sahne alan Simge, Uğur Mumcu Meydanı'nı dolduran hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 23:54 Güncelleme: 05.04.2025 - 23:54
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        Simge rüzgarı esti
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        Adana'da bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın ikinci gününde sahneye çıkan Simge Sağın, Uğur Mumcu Meydanı’nda verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

        En sevilen şarkılarını seslendiren ünlü popçuya, meydanı dolduran yüzlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti.

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        #Adana Portakal Çiçeği Karnavalı
        #simge sağın
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