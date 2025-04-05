Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Simge rüzgarı esti
13'üncü Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında sahne alan Simge, Uğur Mumcu Meydanı'nı dolduran hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı
Giriş: 05.04.2025 - 23:54 Güncelleme: 05.04.2025 - 23:54
Adana'da bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın ikinci gününde sahneye çıkan Simge Sağın, Uğur Mumcu Meydanı’nda verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
En sevilen şarkılarını seslendiren ünlü popçuya, meydanı dolduran yüzlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti.
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