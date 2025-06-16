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        Haberler Gündem 3. Sayfa 15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma | son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!

        Adana'da, aralarında 15 yıldır husumet olduğu öğrenilen 55 yaşındaki M.T. ile 62 yaşındaki Bayram Acar'ın kıraathanedeki karşılaşması cinayetle son buldu. İkili arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya döndü. M.T., Acar'ı defalarca bıçaklayıp öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 11:19 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:08
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        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
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        Adana'nın Feke ilçesi Paşalı Mahallesi'ndeki köy kahvesinde, iddiaya göre 15 yıldır aralarında husumet bulunan M.T. (55) ile Bayram Acar (62) karşılaştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        BİRÇOK YERİNDEN BIÇAKLADI

        AA'daki habere göre M.T, tartışmanın büyümesi üzerine yanında taşıdığı bıçakla Acar'ı, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan Acar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Acar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        KAÇAN ZANLI YAKALANDI

        Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan katil zanlısı M.T'yi yakaladı. Gözaltındaki zanlının işlemleri ile soruşturma sürüyor.

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