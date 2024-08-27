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        Haberler Gündem Adana Valiliği'nden yolsuzluk iddiasına ilişkin açıklama

        Adana Valiliği'nden, Halk Eğitimi Merkezindeki yolsuzluk iddiasına ilişkin açıklama:

        Adana Valiliği, Seyhan Halk Eğitimi Merkezinde yolsuzluk yapıldığı iddialarına yönelik başlatılan soruşturmada, bir memurun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 20:07 Güncelleme: 27.08.2024 - 20:07
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        Adana Valiliği'nden yolsuzluk iddiasına ilişkin açıklama
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        Valiliğin yazılı açıklamasında, bazı basın yayın organlarında merkezde yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddiaların yer aldığı belirtildi.

        Konuyla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Sorumlu olduğu değerlendirilen memur görevden uzaklaştırılmıştır. İddialarda bahse konu kurum müdürü soruşturma başlamadan önce ilgili mevzuat gereği il içi atamasıyla puan üstünlüğüyle Seyhan Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitimi Merkezine atanmıştır. Soruşturma devam etmekte olup Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eğitim Müfettişleri Başkanlığının raporu sonucunda konuyla ilgili tüm suçlu bulunanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacaktır."

        Açıklamada, iddialarda belirtilen rakamların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

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