Adana ve Mersin'de, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri düzenlendi

AA

Adana'da, Gönüllü Anneler Topluluğu, Adana ve Güney Adana Rotary kulüpleri ile Biz De Varız Derneği iş birliğinde Yedipınar Engelliler Parkı'nda, otizmlilere palyaço gösterisi gerçekleştirildi, çocuklar müzik eşliğinde eğlendi, oyun oynadı.

Gönüllü Anneler Topluluğu temsilcisi Gülşen Akgöz, AA muhabirine, otizmin bir eksiklik değil farklılık olduğunu belirterek, "Bu çocuklara fırsatlar verilmesi gerekiyor. Biz anneler olarak burada birlikteliğimizi, yalnız olmadığımız gösterdik. Lütfen bu çocukların farkına varalım. Farklılıklarını fark edelim, sadece bir gün değil hayatın her zaman içindeyiz." dedi.

- Mersin'de otizmli çocuklar ilk kez at binme heyecanı yaşadı

Toroslar Belediyesince, Şehit Fikri Dilsiz İlkokulunda eğitim gören çocuklar için At Binme Merkezinde etkinlik düzenlendi.

Otizmli çocuklar, uzman psikologlar ve öğretmenleri eşliğinde ilk kez at binme heyecanı yaşadı.

Gezi sırasında sevinç yaşayan çocuklar, atlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.