Adana’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'nın Çukurova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, arkasındaki kişi yaşamını yitirdi
Kaza, saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi.
Nurullah E. (31) yönetimindeki motosiklet, Hakan K.’nın kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Nurullah E. ile arkasındaki Serhat Ş. yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosikletteki Serhat Ş.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Motosiklet sürücüsü Nurullah E. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.