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        Haberler Yaşam Adanalı çift traktörü düğün arabası yaptı

        Adanalı çift traktörü düğün arabası yaptı

        Adana'nın Feke ilçesinde evlenen 24'er yaşındaki tiyatrocu Esra Şahin ile kepçe operatörü Ahmet Duru, gelin arabası olarak süsledikleri traktörle düğüne gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 10:53 Güncelleme: 06.05.2025 - 10:53
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        Adanalı çift traktörü düğün arabası yaptı
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        Adana'nın Feke ilçesinde dünyaevine giren çift, düğüne süsledikleri traktörle gitti.

        Çiftçilikle uğraşan Ahmet Duru, traktörünü düğün aracı olarak kullanmaya karar verdi.

        Duru, gelin Esra Şahin'i babaevinden, kurdele ve çiçeklerle süslediği traktörüyle aldı.

        Araçla ilçede bir süre tur attıktan sonra Tenkerli Mahallesi'ndeki Camız Gölü Festival Alanı'na gelen çift, buradaki törende evlendi.

        Duru, gazetecilere, çiftçi bir aileden geldiği için traktörün düğün arabası olmasından dolayı gurur duyduğunu söyledi.

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        #Traktörden düğün arabası
        #adana
        #feke
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