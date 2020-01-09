Adanış: Kutsal Kavga filminden ilk görüntüler

Aksiyon filmi ‘Adanış: Kutsal Kavga’nın ilk teaser’ı görücüye çıktı.
FFP Media adına Şenel İlhan’ın yapımcılığını üstlendiği ‘Adanış: Kutsal Kavga’, İstanbul’un fethinden sonra yarısı soylu Julius Ailesi’nde, yarısı ise gizemli ‘Adanmış’larda kalan efsanevi haritanın etrafında şekilleniyor.
Film, İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan, Serdar Deniz, Nevzat Yılmaz, Aslıhan Karalar, Turgay Tanülkü, Cenk Kangöz, Can Nergis, Ercüment Fidan ve Dilek Serbest gibi isimleri kadrosunda buluşturuyor.
İsmail Filiz ve Baki İlhan’ın dövüş sahneleriyle ön plana çıkan film 20 Mart’ta gösterime girecek.
YORUMLAR