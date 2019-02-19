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Haberler > GÜNDEM Aday listelerinde son saatlere girildi

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere katılacak siyasi partiler akşam 17.00'ye kadar seçim kurullarına bildirecekleri aday listelerine son şekillerini verirken, belediye başkan adayları ve belediye meclis üyeleri için meraklı bekleyiş sürüyor. AK Parti, aralarında il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının da bulunduğu bin 297 belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı kapsamında 30 büyükşehirde iş birliği yaparken, büyükşehirlerin yanı sıra 20'ye yakın ilde de ittifak yapılması gündemde. CHP'de İYİ Parti ile yapılan iş birliği çerçevesinde bugüne kadar 18'i büyükşehir, 38'i il olmak üzere 900'den fazla aday belirlenirken, belediye meclis üyelik listeleri ise henüz netlik kazanmadı. MHP, şu ana kadar 3'ü büyükşehir, 50'si il ve 862'si ilçe ve belde olmak üzere 915 aday açıkladı. İYİ Parti'de ise aday listesine son şekli veriliyor. Partide şu ana kadar 14'ü büyükşehir, 28'i il, 403'ü ilçe ve 98'i belde olmak üzere 543 aday belirlendi. İstanbul, İzmir ve Adana'da büyükşehir belediye başkanlığı için aday göstermeme kararı alan HDP, doğu illerinde çoğu adayını belirlerken, aday çıkarmayacağı illerin sayısını ise artırmaya hazırlanıyor

AA