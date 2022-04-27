Survivor'da bu hafta Mavi takım ve Kırmızı takım kıyasıya mücadele verdi. Mücadelenin ardından eleme adayları belli oldu. Evrim, Barış, Gökhan ve Ayşe eleme adayı olurken şaşırtan isim adaya veda etti. İşte 26 Nisan dokunulmazlığı kazanan takım ve Survivor'da elenen isim ve dokunulmazlık oyunu hakkında merak edilenler...