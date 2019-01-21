Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, "Pazar Akşamı Futbol" programında transferle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çelikler, Başakşehir'in kadroda fazla süre bulamayan Togolu yıldız Adebayor ile yollarını ayıracağını ve yerine bir santrfor alınacağını söyledi. Çelikler, Adebayor'un yeni durağının ise Fenerbahçe olduğunu dile getirdi.

Çelikler, "Göksel Gümüşdağ'a, 'Adebayor'un adı Galatasaray ile anılıyor resmi bir teklif gelirse verir misiniz?' diye sordum. 'Galatasaray ve Beşiktaş'tan teklif gelmesi halinde vermem. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerimiz' yanıtını verdi. 'Fenerbahçe'ye verir misiniz?' diye sorduğumda 'Fenerbahçe'ye veririm' dedi." ifadelerini kullandı.