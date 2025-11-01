Habertürk
        Adem Bona'lı Philadelphia 76ers ilk mağlubiyetini aldı! - Basketbol Haberleri

        Adem Bona'lı Philadelphia 76ers ilk mağlubiyetini aldı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Boston Celtics'e 109-108 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

        Giriş: 01.11.2025 - 10:42 Güncelleme: 01.11.2025 - 10:42
        Adem Bona'lı 76ers ilk mağlubiyetini aldı!
        NBA'de 8 maç yapıldı. Xfinity Mobile Arena'da oynanan karşılaşmada, 76ers'da Tyrese Maxey 26 sayı ve 14 asistle "double-double" yaptı.

        Adem Bona, 2 sayı, 3 ribaunt ve 2 blokla oynarken Joel Embiid ise 20 sayı üretti.

        Celtics'de Jaylen Brown 32 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Anfernee Simons 19, Payton Pritchard ve Derrick White 15'er sayıyla oynadı.

        76ers, beş maç sonunda ilk mağlubiyetini yaşadı, Celtics ise altı maç sonunda üç galibiyet ve üç mağlubiyete sahip.

        DONCIC, 44 SAYIYLA LAKERS'I GALİBİYETE TAŞIDI

        FedEx Forum'da oynanan karşılaşmada, Los Angeles Lakers, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 117-112 yendi.

        Lakers'da Luka Doncic, 44 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptı. Austin Reaves 21 sayıyla oynarken, Jake LaRavia 13 sayı kaydetti.

        Grizzlies'da Cedric Coward 13 sayı ve 10 ribauntla " double-double" yaparken, Jock Landale ve Jaylen Wells 16'şar sayı kaydetti.

        SONUÇLAR

        Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 108-128

        Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 108-109

        Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 101-112

        Chicago Bulls-New York Knicks: 135-125

        Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 112-117

        Phoenix Suns-Utah Jazz: 118-96

        Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 109-107

        Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 126-124

