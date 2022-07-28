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Haberler Sağlık Adet (Regl) Belirtileri Nelerdir, Kaç Gün Önce Başlar? Adet Belirtilerim Var Ama Adet Olamadım, Ne Yapmalıyım?
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Adet (Regl) belirtileri nelerdir, kaç gün önce başlar?

Kadınların regl olmaya başlaması aslında doğurganlığın başlaması anlamına gelmektedir. Genel olarak regl kadınlarda var olan yumurtaların olgunlaşarak her ay çatlaması sonucunda oluşan kanamaya denilmektedir. Sağlıkla her kadın belli bir yaşta regl olmaya başlar ve menopoz dönemine kadar bu döngü her ay devam eder. Reglin süresi her kadında farklıdır. Özellikle ilk regl olan kişilerde birkaç ay düzensizliğin olması normaldir.

Adet (Regl) Belirtileri Nelerdir, Kaç Gün Önce Başlar? Adet Belirtilerim Var Ama Adet Olamadım, Ne Yapmalıyım?
Adet (Regl) belirtileri nelerdir?
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Zaman içinde ortalama 21 günde bir 1 hafta şeklinde düzene girmektedir. Reglin farklı isimleri de vardır. Örneğin mens, adet ve aybaşı isimleriyle de anılmaktadır. Regl olması kadının rahminin sağlıklı kalmasını sağlar. Çünkü her ay regl sayesinde rahim temizlenmektedir. Regl dönemi hormonlarla da ilgili olduğunda her kadın bu dönemde duygusal ve ruhi açıdan farklı hisseder. Ancak bu durum geçicidir ve kişiye göre değişiklik gösterir. İlk kez regl olacak olan kadınlar bazı belirtiler sayesinde bunu kolaylıkla anlayabilmektedir. Çünkü genellikle ilk zamanlar regl olmadan ve regl esnasında sancı ve ağrı hissedilebilmektedir.

Zaman için bu ağrılar yine kişilere bağlı olarak hafifleyebilir. Tıpkı regl döngüsünün düzene girmesi gibi kanama miktarı, süresi ve ağrılar da düzene girmektedir. Kişi regl döngüsünü unutsa bile kendisine hissettiği değişiklikler ve farklılıklar ile yakın zamanda regl olacağını anlayabilir. Bu içeriğimizde adet (regl) belirtileri nelerdir, kaç gün önce başlar? Adet belirtilerim var ama adet olamadım ne yapmalıyım gibi soruların yanıtlarını sizler için ayrıntılı bir şekilde bir araya getirdik. İşte adet (regl) belirtileri ile ilgili merak edilenler…

Adet Belirtileri

Her ne kadar kişiden kişiye değişiklik gösterse de adet belirtileri arasında öne çıkanları sizler için listeledik.

  • Başta ve karında ağrı,
  • Genel şişkinlik,
  • Bağırsak hareketlerinin değişmesi,
  • Cinselliğe karşı isteğin azalması,
  • İştahın azalması,
  • Göğüslerin şişmesi ve hassaslaşması,
  • Kasıkların ağrıması,
  • Su isteğinin artması,
  • Tatlı yiyeceklere ilginin artması,
  • Ruhi dalgalanmalar,
  • Devamlı yorgun hissetme

Adet Belirtileri Kaç Gün Önce Başlar?

Adet belirtileri kaç gün önce başlar sorusunun yanıtı pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Genellikle kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber yaklaşık bir hafta öncesinde regl belirtileri başlamaktadır. Buna karşılık bazı kadınlar kendilerinde herhangi bir belirti olmaksızın da aniden regl olabilirler. Dolayısıyla bu durum tamamen kişiseldir.

Adet Belirtileri Olmadan Adet Olunur Mu?

Adet belirtileri olmadan adet olunur mu sorusunun yanıtı kesinlikle evettir. Bu süreç her kadında aynı şekilde işlememektedir. Bazı kadınlar çok ağrılı ve sancılı belirtiler sonrasında adet olurken bazı kadınlar da ansızın hiçbir şey hissetmeden regl olabilirler.

Mide Bulantısı Ve Sırt Ağrısı Adet Belirtisi Mi?

Kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber genel adet belirtileri bulunmaktadır. Bunlardan biri de mide bulantısı ve sırt ağrısıdır. Genel olarak vücudun ağrıması söz konusuyken özellikle mide bulantısı ve sırt ağrısı adet belirtisi diyebiliriz.

Adet Belirtilerim Var Ama Adet Olamadım, Ne Yapmalıyım?

Çeşitli nedenlerden dolayı bazı kadınlar adet belirtilerim var ama adet olamadım, ne yapmalıyım diye sormaktadır. Böyle bir durumla sıklıkla karşı karşıya kalıyorsanız vakit kaybetmeden uzman bir doktorla görüşmeniz gerekmektedir. Çünkü kişide regl belirtileri olduğu halde regl olamıyorsa bazı rahatsızlıkların olması mümkündür. Bunların tedavi edilmesiyle kişi normal regl döngüsüne kavuşabilmektedir.

Adet Olmaya En Yakın Belirtiler

Adet olmaya en yakın belirtiler arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

  • İştah kaybı,
  • Karında ve başta ağrı,
  • Cinselliğe karşı isteksizlik,
  • Şişkinlik,
  • Bağırsak hareketlerinin değişmesi,
  • Kasık ağrısı,
  • Göğüslerin şişmesi

En Geç Ne Zaman Regl Olunur?

En geç ne zaman regl olunur sorusunun yanıtı kişiden kişiye değişmekle beraber 21 ile 35 gün aralığında değişen sürelerde her kadının normalde regl olması beklenmektedir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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