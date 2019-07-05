Kadınların daima endişe duyduğu bir konudur adet düzensizliği... Çoğu zaman pek çok kadın bu düzensizliğin nedenini anlayamadığı için tekrar adet görünceye kadar büyük korku yaşar. Birçok kadının aklındaki bir soru olan adet düzensizliği nedir? Neden olur? Tedavisi nedir? sorularının cevaplarına haberimizde tüm detaylarıyla ulaşabilirsiniz.

ADET DÜZENSİZLİĞİ NEDİR?

Adet kanamalarının normal periyodunun dışına çıkması adet (regl) düzensizliği olarak bilinir. Normal bir hormon dengesine sahip kadının iki adet döngüsü arasında 21 ila 35 gün vardır. Kanama en fazla 8 gün sürer. Aşırı kanama ve ağrı görülmez. Tüm bu durumların normal döngüsünden sapması adet düzensizliği işaretidir. Buluğ çağında ya da menopoza yakın dönemlerde adet düzensizliklerinin sık olarak görülmesi normaldir.

ADET DÜZENSİZLİĞİ NEDENLERİ NELERDİR?

İlaçlar

Bazı antienflamatuar ilaçlar, antikoagülanlar veya hormon ilaçları adet kanamasını etkileyebilir.

Ağır kanama, doğum kontrolünde kullanılan rahim içi araçların bir yan etkisi olabilir.

Hormon Dengesizlikleri

Östrojen ve progesteron hormonlarının fazlalığı ağır kanamaya neden olabilir. Hormon dengesizlikleri, son bir buçuk yıl içinde adet düzensizliği olan kızlar arasında en yaygın olanıdır. Ayrıca, menopoza yaklaşan kadınlarda da yaygındır.

Tıbbi durumlar

PID

Pelvik inflamatuar hastalık (PID) ve diğer enfeksiyonlar endometriozis gibi düzensiz dönemlere neden olabilir. Bu, rahmin iç kısımlarını çizen dokunun vücudun başka bir yerinde büyümeye başladığı bir durumdur. Bu, ağrının yanı sıra ağır kanamaya neden olabilir.

Kalıtsal Kan Bozukluğu

Ağır adet kanaması da pıhtılaşmayı etkileyen bazı kalıtsal kan bozukluklarına bağlı olabilir.

İyi huylu büyüme veya Kanser

Servikal, yumurtalık ya da rahim kanseri ağır kanamaya neden olabilir, ancak bu durumlar yaygın değildir. Rahimdeki iyi huylu kansersiz tümörler ağır kanamalara veya uzun sürelere neden olabilir. Rahim duvarı astarındaki iyi huylu büyüme (endometriyum) ağır kanamaya veya adetin uzun sürmesine neden olabilir.

Yumurtlama eksikliği ya da hiç yumurtlama olmaması anlamına gelebilir. Hormon progesteron eksikliği ile sonuçlanır, ağır dönemlere neden olur.

Adenomyozis

Anovulasyon

Rahim astarından alınan bezler rahim kasına gömüldüğünde ağır kanamalar meydana gelebilir. Bu adenomyozis olarak bilinir.

Ektopik Gebelik

ADET DÜZENSİZLİĞİ'NİN BELİRTİLERİ

Sık adet görme, seyrek adet görme, hiç adet görmeme, adet ortası kanamalar, adet sırasında aşırı kanama ya da az kanama, adet süresinin uzun ya da kısa olması sayılabilir.

ADET DÜZENSİZLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Buluğ çağı veya menopoz dönemlerindeki düzensizliklerde farklı bir anormallik görülmezse uygulama gereği yoktur. Ancak beklenmedik zamanda ortaya çıkan, düzensiz, leke tarzında veya uzun süreli kanamalarda mutlaka araştırma ve tedavi yapılmalıdır. Menopoz döneminden sonra miktarına bakılmaksızın görülen her türlü kanama çok önemlidir. Üreme çağındaki adet düzensizliklerinde ise öncelikle gebelik olasılığı akla getirilmeli ve eğer bu olasılık dışlanırsa diğer hormonal sebeplere yönelik araştırmalar yapılmalıdır.