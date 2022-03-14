Aliye, Yadigar, O Kadın, Aman Annem Görmesin, Yol Arkadaşım, Hırsız Polis, Bez Bebek, Bir Aşk Hikayesi, Pelin ve Dedemin Dolabı, Köstebekgiller, Arapsaçısı, O Kadın, Parmaklıklar Ardında, Aşk Tesadüfleri Sever, Bir Aşk Hikayesi ve Masumiyet isimli projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı.