Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bez Bebek'in Yağmur'uydu! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci instagram paylaşımları!

Bez Bebek dizisindeki Yağmur rolüyle hafızalara kazınan, Reyhan Asena Keskinci, son olarak Masumiyet dizisinde Hande rolünü canlandırdı. Şimdilerde Adı Sevgi yapımıyla ekranlara dönen ünlü oyuncu Gülendam rolüne hayat verecek. İşte, Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci hayatı ve instagram paylaşımları...

  • 01
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Asena Keskinci, Bez Bebek dizisindeki Yağmur rolüyle hafızalara kazındı.
  • 02
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Reyhan Asena Keskinci, son olarak Masumiyet dizisinde Hande rolünü canlandırmıştı.
  • 03
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Şimdilerde Adı Sevgi yapımıyla ekranlara dönen ünlü oyuncu Gülendam rolüne hayat verecek. 
  • 04
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    İşte, Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci hayatı ve instagram paylaşımları...
  • 05
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

    Ünlü oyuncu Asena Keskinci, 20 Eylül 2001 tarihinde dünyaya geldi. 
  • 06
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Aliye, Yadigar, O Kadın, Aman Annem Görmesin, Yol Arkadaşım, Hırsız Polis, Bez Bebek, Bir Aşk Hikayesi, Pelin ve Dedemin Dolabı, Köstebekgiller,  Arapsaçısı, O Kadın, Parmaklıklar Ardında, Aşk Tesadüfleri Sever, Bir Aşk Hikayesi ve Masumiyet isimli projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı. 
  • 07
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    2018 yılında yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan’ın üstlendiği Ahlat Ağacı isimli Sinema filminde boy gösterdi.
  • 08
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Asena Keskinci,  son olarak Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın başrollerini paylaştığı Masumiyet dizisinde kamera karşısına geçmişti.
  • 09
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 10
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 11
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 12
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 13
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 14
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 15
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 16
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 17
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 18
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 19
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 20
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 21
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 22
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 23
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 24
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 25
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 26
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 27
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 28
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 29
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 30
    Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci instagram paylaşımları! Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.