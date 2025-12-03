Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Adile Naşit' filminin galası gerçekleşti

        'Adile Naşit' filminin galası gerçekleşti

        5 Aralık'ta gösterime girecek olan Adile Naşit'in hayatını anlatan 'Adile Naşit' filminin galası, gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 08:39 Güncelleme: 03.12.2025 - 08:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bir başarı öyküsü"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Çağan Irmak'ın yönettiği, senaryosunu Nermin Yıldırım'ın yazdığı, Adile Naşit'in hayatını anlatan 'Adile Naşit' filminin özel gösterimi, filmin oyuncu kadrosu ve ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

        Meltem Kaptan, Levent Can, Seda Bakan, Serhat Tutumluer, Berkay Tulumbacı, Çetin Lale, Elif Nur Kerkük, Bülent Seyran ve Emre Taştekin'in rol aldığı film ekibiyle davetliler, gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve duygularını paylaştı.

        Çağan Irmak: Nostalji dediniz ya... Aslında nostaljik olmak gibi bir niyetimiz yok. Geçmişe dair yazdığımız ve çektiğimiz her şey ki ben çok dönem filmi çekiyorum biliyorsunuz. Bunlar geçmişe bir güzelleme değil. Geçmişle ilgili anlattığınız hikâyeleri bugünle buluşturmak; derdimiz o. 'Adile'yi yaparken hep her şeyi bir nedene bağlamak, bir omurgaya oturtmak istedik. 'Bunu yaşamış ve ölmüş" demek bizim filmimize yakışmazdı. Neden yaşadı, neden oyuncu oldu, neden bunları yaşadı ve neden gülümsedi ve gülümsetti? Hep bu nedenlerin peşinde olduk film boyunca ve bunu bir omurgaya oturtmaya çalıştık. Bir mirasın farkındayız, bu mirasa asla ihanet etmek istemiyoruz. Bugüne kalan bir mirası doğru aktarmak istiyoruz. Ben bunu yaptığınız için çok gurur duyuyorum.

        Nermin Yıldırım: Hep birlikte, hepimizin çok büyük gönül bağı duyduğu birinin, Adile Naşit'in hayatını anlatmaya çalıştık. Hepimiz de hem 'Çok güzel bir iş yapalım', hem 'Ona layık bir iş yapalım', hem de 'Bu bir güzelleme gibi olmasın; gerçek bir sinema filmi olsun’ arzusu vardı. Daha yazısından, senaryosundan itibaren bu iş böyle yola koyuldu ve böyle de nihayete erdi.

        Meltem Kaptan: Bir biyografi değil, bir başarı öyküsü... Adile Naşit'in bize o kadar çok mesajı var ki... Adile Naşit o kadar acılar yaşamasına rağmen her zaman gülmüş, güldürmüş, yoluna devam etmiş. Bana göre filmimiz çok umut dolu bir film. Sanki o zamanın kolektif ruhu bize işledi gibi oldu. Herkes bu işi gerçekten çok ciddiye aldı ve hakkını vermeye uğraştı. Ben teklifi aldığım ilk andan itibaren büyük bir sorumluluk hissettim. Adile Naşit tektir, kimse ona benzemez. Oyuncu olarak biz karakterlerimize duygusal açıdan en net bir şekilde yaklaşıp, hakiki bir şekilde onları anlayıp, o duygu yolculuklarını anlayıp onlara yaklaşmaya çalışabiliriz ki hepimiz buna çok çaba gösterdik. Artık gerisi sizin yorumunuz.

        Meltem Kaptan
        Meltem Kaptan

        Seda Bakan: Eski filmleri televizyonda şu anda bile izlesek, orada kalıp o huzurlu filmin içinden çıkmak istemeyiz. Bu film de bence onlardan bir tanesi oldu, ben öyle hissediyorum. Senaryosunu okuduğumda da çok heyecanlanmıştım. Çağan Bey'le çalışmak da benim için çok büyük bir mutluluk oldu. Müjde Ar'ı oynamak, hayatta başıma gelebilecek en iyi şeylerden bir tanesi. Türk sinemasının en önemli kadın oyuncularından bir tanesine hayat vermiş oldum; Adile Naşit'in en yakın arkadaşlarından biri... Müjde Hanım'ı canlandırmak tabii ki benim için çok zor ve aynı zamanda çok titizlenerek davrandığım bir oyunculuk meselesiydi. Umarım başarmışımdır.

        Seda Bakan
        Seda Bakan
        REKLAM

        Levent Can: Münir Özkul'a hayat verdim. Çok büyük bir usta... Elbette bunun sorumluluğunu üzerimde hissettim. İşin içinde çuvallamak da var çünkü... Bakalım söz bundan sonra izleyicilerimizde...

        Levent Can
        Levent Can

        Özgürcan Çevik: Nermin Hanım'ın senaryosu... Gerçekten harika, müthiş ve profesyonel bir senaryo. Çağan Irmak'ın ne kadar işinin ehli olduğunu biliyoruz ve ben ilk kez çalışıyorum.

        Umarım Adile Naşit'in aziz hatırasına yakışır bir iş çıkartmışızdır. Heyecanla bekliyoruz.

        Demet Akbağ: Çekimlerin ilk başladığı günden itibaren farklı aralıklarla takip ettiğim için ne kadar emek ve heyecanla yaptıklarını iyi biliyorum. Çok emek verdiler. Ustamız Adile Naşit'in yaşam öyküsüne götürecek filmi severek, seyredeceğiz. Sinema bu ara hareketli gidiyor beni mutlu ediyor.

        Demet Akbağ
        Demet Akbağ

        "ÇOCUKLUĞUMUN EN BÜYÜK KAHRAMANLARINDAN"

        Belçim Bilgin: Çağan'ın gözüyle Adile Naşit'i izlemek çok heyecanlı. Çocukluğumun en büyük kahramanlarından biri Adile Naşit... Bize masal anlattığı kanal vardı. Onu dinleyip uyku saatine geçerdim. Kahkahasını duyunca mutlu hissederdim" dedi.

        Belçim Bilgin
        Belçim Bilgin
        REKLAM

        Özge Özacar: Adile Naşit hepimizin çocukluğu...

        Özge Özacar
        Özge Özacar

        Beyza Şekerci: Hepimizin hayatına dokunmuş bir oyuncunun filminde oynamak çok güzeldi" ifadelerini kullandı. Şekerci, Adile Naşit'in güzellik algısına yıkması hakkında ise "O dönemde de altı çizilmiş. Buna filmde de değiniyoruz. Bize baskı kurulan durumu da gösteriyor" dedi.

        Beyza Şekerci ve Engin Hepileri
        Beyza Şekerci ve Engin Hepileri

        "OYUNCULUK MANKENLİK DEĞİL"

        Nursel Köse: "Bu ülkede doğmuş ve çocuk olmuş herkesin, annesi, ninesi, ablası, yengesi ve komşusu... Bir kadın olarak şefkati ve sonsuz sevgiyi bedeninde toplamış muhteşem bir insan. Onun anılarıyla büyüdük" dedi. Adile Naşit'in sinemada güzellik algısının yıkmasıyla ilgili de konuşan Köse; "Oyunculukta boy pos değil, başka bir şey. Oyunculuk, mankenlik değil" ifadelerini kullandı.

        Nursel Köse
        Nursel Köse
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular Haberi Görüntüle
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik" Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Adile Naşit
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Putin ABD Temsilcisiyle görüştü
        Putin ABD Temsilcisiyle görüştü
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        "Gerekirse Venezuela'yı vururuz"
        "Gerekirse Venezuela'yı vururuz"
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"