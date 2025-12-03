'Adile Naşit' filminin galası gerçekleşti

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Çağan Irmak'ın yönettiği, senaryosunu Nermin Yıldırım'ın yazdığı, Adile Naşit'in hayatını anlatan 'Adile Naşit' filminin özel gösterimi, filmin oyuncu kadrosu ve ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Meltem Kaptan, Levent Can, Seda Bakan, Serhat Tutumluer, Berkay Tulumbacı, Çetin Lale, Elif Nur Kerkük, Bülent Seyran ve Emre Taştekin'in rol aldığı film ekibiyle davetliler, gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve duygularını paylaştı.

Çağan Irmak: Nostalji dediniz ya... Aslında nostaljik olmak gibi bir niyetimiz yok. Geçmişe dair yazdığımız ve çektiğimiz her şey ki ben çok dönem filmi çekiyorum biliyorsunuz. Bunlar geçmişe bir güzelleme değil. Geçmişle ilgili anlattığınız hikâyeleri bugünle buluşturmak; derdimiz o. 'Adile'yi yaparken hep her şeyi bir nedene bağlamak, bir omurgaya oturtmak istedik. 'Bunu yaşamış ve ölmüş" demek bizim filmimize yakışmazdı. Neden yaşadı, neden oyuncu oldu, neden bunları yaşadı ve neden gülümsedi ve gülümsetti? Hep bu nedenlerin peşinde olduk film boyunca ve bunu bir omurgaya oturtmaya çalıştık. Bir mirasın farkındayız, bu mirasa asla ihanet etmek istemiyoruz. Bugüne kalan bir mirası doğru aktarmak istiyoruz. Ben bunu yaptığınız için çok gurur duyuyorum.

Nermin Yıldırım: Hep birlikte, hepimizin çok büyük gönül bağı duyduğu birinin, Adile Naşit'in hayatını anlatmaya çalıştık. Hepimiz de hem 'Çok güzel bir iş yapalım', hem 'Ona layık bir iş yapalım', hem de 'Bu bir güzelleme gibi olmasın; gerçek bir sinema filmi olsun’ arzusu vardı. Daha yazısından, senaryosundan itibaren bu iş böyle yola koyuldu ve böyle de nihayete erdi. Meltem Kaptan: Bir biyografi değil, bir başarı öyküsü... Adile Naşit'in bize o kadar çok mesajı var ki... Adile Naşit o kadar acılar yaşamasına rağmen her zaman gülmüş, güldürmüş, yoluna devam etmiş. Bana göre filmimiz çok umut dolu bir film. Sanki o zamanın kolektif ruhu bize işledi gibi oldu. Herkes bu işi gerçekten çok ciddiye aldı ve hakkını vermeye uğraştı. Ben teklifi aldığım ilk andan itibaren büyük bir sorumluluk hissettim. Adile Naşit tektir, kimse ona benzemez. Oyuncu olarak biz karakterlerimize duygusal açıdan en net bir şekilde yaklaşıp, hakiki bir şekilde onları anlayıp, o duygu yolculuklarını anlayıp onlara yaklaşmaya çalışabiliriz ki hepimiz buna çok çaba gösterdik. Artık gerisi sizin yorumunuz.

Meltem Kaptan Seda Bakan: Eski filmleri televizyonda şu anda bile izlesek, orada kalıp o huzurlu filmin içinden çıkmak istemeyiz. Bu film de bence onlardan bir tanesi oldu, ben öyle hissediyorum. Senaryosunu okuduğumda da çok heyecanlanmıştım. Çağan Bey'le çalışmak da benim için çok büyük bir mutluluk oldu. Müjde Ar'ı oynamak, hayatta başıma gelebilecek en iyi şeylerden bir tanesi. Türk sinemasının en önemli kadın oyuncularından bir tanesine hayat vermiş oldum; Adile Naşit'in en yakın arkadaşlarından biri... Müjde Hanım'ı canlandırmak tabii ki benim için çok zor ve aynı zamanda çok titizlenerek davrandığım bir oyunculuk meselesiydi. Umarım başarmışımdır. Seda Bakan Levent Can: Münir Özkul'a hayat verdim. Çok büyük bir usta... Elbette bunun sorumluluğunu üzerimde hissettim. İşin içinde çuvallamak da var çünkü... Bakalım söz bundan sonra izleyicilerimizde... Levent Can Özgürcan Çevik: Nermin Hanım'ın senaryosu... Gerçekten harika, müthiş ve profesyonel bir senaryo. Çağan Irmak'ın ne kadar işinin ehli olduğunu biliyoruz ve ben ilk kez çalışıyorum.