Adile Naşit, vefatının 38'inci yılında anıldı
Türk sinemasının güler yüzü Adile Naşit, vefatının 38'inci yılında, hayata gözlerini yumduğu Beyoğlu'nda anıldı. Kendi adını taşıyan Adile Naşit Sokağı'nda düzenlenen etkinlikte dostları ve arkadaşları, anılarını ve onun bıraktığı mirası paylaştı
Oyunlarında ve filmlerinde kendine has üslubu, kahkahası ve canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Adile Naşit, vefatının 38'inci yılında unutulmadı. Usta sinema sanatçısı, Beyoğlu Kent Konseyi ve Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde düzenlenen törende, hayata gözlerini yumduğu İstanbul Beyoğlu’ndaki Adile Naşit Sokağı'nda anıldı. Sanat camiasından önemli isimlerin katıldığı programda, dostları ve arkadaşları Adile Naşit ile ilgili anılarını ve bıraktığı mirası katılımcılarla paylaştı. Programda ayrıca katılımcılara helva ve turşu ikram edildi.
"ADİLE TEYZEMİZİN KUZUCUKLARI ONU UNUTMADI"
Etkinlikte konuşan Beyoğlu Kent Konseyi Başkanı Ebru G. Yalçıntuna, "Adile Naşit bize sevgiyi öğretti, çocukları sevmeyi öğretti, aile olmayı öğretti, mutlu olmayı öğretti. Sonunda iyiliğin kazanacağını biz Adile Naşit ve onun arkadaşlarından öğrendik. Kendisini burada minnetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Adile teyzemizin kuzucukları onu unutmadı. O yüzden bugün buradayız" dedi.
"BİZE AİLE OLMAYI, BİRLİKTE OLMAYI VE MUTLULUĞUN FARKLI YÜZLERİNİ GÖSTERDİ"
Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ise, "O, kahkahasıyla, canlandırdığı karakterlerle hayatımızda çok büyük bir önem arz etmekte. Kendisi bize aile olmayı, birlikte olmayı ve mutluluğun farklı yüzlerini gösterdi. Bizler, İnan Başkanımızın öncülüğünde Adile Naşit’in adını yaşattığımız bu sokağı, daha fazla hizmetle daha da güzelleştirerek onun adına yakışır bir halde olması için gayret ediyoruz" diye konuştu.
"ADİLE NAŞİT TÜRK SİNEMASININ VE YEŞİLÇAM’IN BİR ANNESİYDİ"
Oyuncu İhsan Gedik, "Kendisi bir hanımefendi, bir anne, yani hem anne hem de baba gibiydi. İnsanları severdi. Ne var ki erken gitti. Allah, nur içinde yatırsın. Elimizden bu geliyor. O yüzden hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.
Oyuncu Teoman Ayık, "Adile Naşit ile ben 1976'da Hababam Sınıfta Kaldı filminde beraber oynadık. Biz daha çocuktuk, 17 yaşındaydık. Gerçekten Adile Naşit bilindiği anneydi. Hepimize anne gibi davrandı, çok güzel şeyler söylerdi" ifadelerini kullandı.
Oyuncu Hasan Yıldız ise "Adile Naşit Türk sinemasının ve Yeşilçam’ın bir annesiydi, bir ablasıydı, bir kardeşiydi, teyzesiydi. Adile Naşit Yeşilçam’ın her şeyiydi. Adile Naşit olmasa zaten Yeşilçam’da hiçbir filmin tadı tuzu olmazdı" dedi.