Adile Naşit, vefatının 38'inci yılında anıldı

Oyunlarında ve filmlerinde kendine has üslubu, kahkahası ve canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Adile Naşit, vefatının 38'inci yılında unutulmadı. Usta sinema sanatçısı, Beyoğlu Kent Konseyi ve Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde düzenlenen törende, hayata gözlerini yumduğu İstanbul Beyoğlu’ndaki Adile Naşit Sokağı'nda anıldı. Sanat camiasından önemli isimlerin katıldığı programda, dostları ve arkadaşları Adile Naşit ile ilgili anılarını ve bıraktığı mirası katılımcılarla paylaştı. Programda ayrıca katılımcılara helva ve turşu ikram edildi.

"ADİLE TEYZEMİZİN KUZUCUKLARI ONU UNUTMADI"

Etkinlikte konuşan Beyoğlu Kent Konseyi Başkanı Ebru G. Yalçıntuna, "Adile Naşit bize sevgiyi öğretti, çocukları sevmeyi öğretti, aile olmayı öğretti, mutlu olmayı öğretti. Sonunda iyiliğin kazanacağını biz Adile Naşit ve onun arkadaşlarından öğrendik. Kendisini burada minnetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Adile teyzemizin kuzucukları onu unutmadı. O yüzden bugün buradayız" dedi.

REKLAM

"BİZE AİLE OLMAYI, BİRLİKTE OLMAYI VE MUTLULUĞUN FARKLI YÜZLERİNİ GÖSTERDİ"

Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ise, "O, kahkahasıyla, canlandırdığı karakterlerle hayatımızda çok büyük bir önem arz etmekte. Kendisi bize aile olmayı, birlikte olmayı ve mutluluğun farklı yüzlerini gösterdi. Bizler, İnan Başkanımızın öncülüğünde Adile Naşit’in adını yaşattığımız bu sokağı, daha fazla hizmetle daha da güzelleştirerek onun adına yakışır bir halde olması için gayret ediyoruz" diye konuştu.