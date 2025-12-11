Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Adile Naşit, vefatının 38'inci yılında anıldı - Magazin haberleri

        Adile Naşit, vefatının 38'inci yılında anıldı

        Türk sinemasının güler yüzü Adile Naşit, vefatının 38'inci yılında, hayata gözlerini yumduğu Beyoğlu'nda anıldı. Kendi adını taşıyan Adile Naşit Sokağı'nda düzenlenen etkinlikte dostları ve arkadaşları, anılarını ve onun bıraktığı mirası paylaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 21:03 Güncelleme: 11.12.2025 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vefatının 38'inci yılında anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyunlarında ve filmlerinde kendine has üslubu, kahkahası ve canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Adile Naşit, vefatının 38'inci yılında unutulmadı. Usta sinema sanatçısı, Beyoğlu Kent Konseyi ve Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde düzenlenen törende, hayata gözlerini yumduğu İstanbul Beyoğlu’ndaki Adile Naşit Sokağı'nda anıldı. Sanat camiasından önemli isimlerin katıldığı programda, dostları ve arkadaşları Adile Naşit ile ilgili anılarını ve bıraktığı mirası katılımcılarla paylaştı. Programda ayrıca katılımcılara helva ve turşu ikram edildi.

        "ADİLE TEYZEMİZİN KUZUCUKLARI ONU UNUTMADI"

        Etkinlikte konuşan Beyoğlu Kent Konseyi Başkanı Ebru G. Yalçıntuna, "Adile Naşit bize sevgiyi öğretti, çocukları sevmeyi öğretti, aile olmayı öğretti, mutlu olmayı öğretti. Sonunda iyiliğin kazanacağını biz Adile Naşit ve onun arkadaşlarından öğrendik. Kendisini burada minnetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Adile teyzemizin kuzucukları onu unutmadı. O yüzden bugün buradayız" dedi.

        REKLAM

        "BİZE AİLE OLMAYI, BİRLİKTE OLMAYI VE MUTLULUĞUN FARKLI YÜZLERİNİ GÖSTERDİ"

        Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ise, "O, kahkahasıyla, canlandırdığı karakterlerle hayatımızda çok büyük bir önem arz etmekte. Kendisi bize aile olmayı, birlikte olmayı ve mutluluğun farklı yüzlerini gösterdi. Bizler, İnan Başkanımızın öncülüğünde Adile Naşit’in adını yaşattığımız bu sokağı, daha fazla hizmetle daha da güzelleştirerek onun adına yakışır bir halde olması için gayret ediyoruz" diye konuştu.

        "ADİLE NAŞİT TÜRK SİNEMASININ VE YEŞİLÇAM’IN BİR ANNESİYDİ"

        Oyuncu İhsan Gedik, "Kendisi bir hanımefendi, bir anne, yani hem anne hem de baba gibiydi. İnsanları severdi. Ne var ki erken gitti. Allah, nur içinde yatırsın. Elimizden bu geliyor. O yüzden hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

        Oyuncu Teoman Ayık, "Adile Naşit ile ben 1976'da Hababam Sınıfta Kaldı filminde beraber oynadık. Biz daha çocuktuk, 17 yaşındaydık. Gerçekten Adile Naşit bilindiği anneydi. Hepimize anne gibi davrandı, çok güzel şeyler söylerdi" ifadelerini kullandı.

        Oyuncu Hasan Yıldız ise "Adile Naşit Türk sinemasının ve Yeşilçam’ın bir annesiydi, bir ablasıydı, bir kardeşiydi, teyzesiydi. Adile Naşit Yeşilçam’ın her şeyiydi. Adile Naşit olmasa zaten Yeşilçam’da hiçbir filmin tadı tuzu olmazdı" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Adile Naşit
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı