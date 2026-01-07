Adına bağış kampanyası açılan Mickey Rourke: Sakın para göndermeyin
Maddi zorluk çektiği için adına internet üzerinden bağış kampanyası başlatılan Mickey Rourke, kampanyanın kendisinden habersiz yapıldığını söyleyerek, hayranlarına para göndermeme çağrısı yaptı
Bir süredir maddi sıkıntı yaşadığı, biriken kira borcu nedeniyle evinden tahliye edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu haberleriyle gündeme gelen ve adına bağış kampanyası başlatılan oyuncu Mickey Rourke, hayranlarına para göndermeme çağrısı yaptı. 73 yaşındaki ABD'li oyuncu ve eski güreşçi, adına açılan GoFundMe kampanyasıyla hiçbir ilgisi olmadığını açıkladı.
Los Angeles'taki evinden tahliye edilmesini önlemek için adına internette 100 bin dolarlık bir bağış toplama kampanyası başlatılan Mickey Rourke için bu hedef aşıldı. Ancak Rourke , dün hayranlarına GoFundMe'nin ne olduğunu bile bilmediğini, yaşadığı bu durumun sinir bozucu ve utanç verici olduğunu söyledi.Geçen hafta evinin kapısında görüntülenen oyuncu, tanınmaz haldeydi
Oysa TMZ, Mickey Rourke'un arkadaşı Liya-Joelle Jones'un, sanatçının onayını alarak internet üzerinden 'Mickey Rourke'un Evinde Kalmasına Yardım Edin' başlıklı bağış kampanyası başlattığını yazmıştı. Rourke açıklamasında, "Eğer paraya ihtiyacım olsaydı, beş kuruş para istemezdim. Kendime silahı doğrultup tetiği çekmeyi tercih ederdim" dedi.
Hayranlarına bağış sayfasından uzak durmalarını söyleyen oyuncu, şimdiye kadar bağış yapmış olanlara ise parayı geri almak için çalışmaları gerektiğini söyledi.
Videosunda, kariyerine ve son zamanlarda mücadele ettiği bazı sorunlara da değinen Mickey Rourke; "Kariyerimi yönetmede gerçekten berbat bir iş çıkardım. Diplomatik değildim. Yıllar önce bana verilen zararın üstesinden gelmek için 20 yıldan fazla terapiye gitmek zorunda kaldım. Bunun üstesinden gelmek için çok çalıştım. Artık o kişi değilim" dedi.
Yaşadığı maddi sıkıntıdan kurtulmak için yakın bir arkadaşından borç aldığını itiraf eden Mickey Rourke, asla yabancılardan, hayranlarından veya herhangi birinden bir kuruş istemeyeceğini söyledi. Oyuncu 'GoFundMe' kampanya sayfasından da bir kuruş almayacağını belirtti.
Mickey Rourke, bağış sayfasının arkasında kimin olabileceği konusunda da tahminlerde bulunsa da bir isim vermedi. Sayfanın Liya-Joelle Jones adında biri tarafından oluşturulduğu ve bu kişinin Rourke'un uzun süredir menajerliğini yapan Kimberly Hines'ın asistanı olduğunu belirtilmişti.
TMZ, Rourke'un Los Angeles'taki dairesinin 59 bin 100 dolarlık kira borcu nedeniyle evi tahliye etmesinin istendiğini, pazar günü köpeğiyle birlikte West Hollywood'daki bir otele giriş yaptığını belirtmişti. Ancak oyuncunun otele yerleşmesinin tahliye nedeniyle olup olmadığı henüz bilinmiyor.