Adına bağış kampanyası açılan Mickey Rourke: Sakın para göndermeyin

Bir süredir maddi sıkıntı yaşadığı, biriken kira borcu nedeniyle evinden tahliye edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu haberleriyle gündeme gelen ve adına bağış kampanyası başlatılan oyuncu Mickey Rourke, hayranlarına para göndermeme çağrısı yaptı. 73 yaşındaki ABD'li oyuncu ve eski güreşçi, adına açılan GoFundMe kampanyasıyla hiçbir ilgisi olmadığını açıkladı.

Los Angeles'taki evinden tahliye edilmesini önlemek için adına internette 100 bin dolarlık bir bağış toplama kampanyası başlatılan Mickey Rourke için bu hedef aşıldı. Ancak Rourke , dün hayranlarına GoFundMe'nin ne olduğunu bile bilmediğini, yaşadığı bu durumun sinir bozucu ve utanç verici olduğunu söyledi.

Geçen hafta evinin kapısında görüntülenen oyuncu, tanınmaz haldeydi

Oysa TMZ, Mickey Rourke'un arkadaşı Liya-Joelle Jones'un, sanatçının onayını alarak internet üzerinden 'Mickey Rourke'un Evinde Kalmasına Yardım Edin' başlıklı bağış kampanyası başlattığını yazmıştı. Rourke açıklamasında, "Eğer paraya ihtiyacım olsaydı, beş kuruş para istemezdim. Kendime silahı doğrultup tetiği çekmeyi tercih ederdim" dedi.

Hayranlarına bağış sayfasından uzak durmalarını söyleyen oyuncu, şimdiye kadar bağış yapmış olanlara ise parayı geri almak için çalışmaları gerektiğini söyledi.