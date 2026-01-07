Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Adına bağış kampanyası açılan Mickey Rourke: Sakın para göndermeyin

        Adına bağış kampanyası açılan Mickey Rourke: Sakın para göndermeyin

        Maddi zorluk çektiği için adına internet üzerinden bağış kampanyası başlatılan Mickey Rourke, kampanyanın kendisinden habersiz yapıldığını söyleyerek, hayranlarına para göndermeme çağrısı yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 12:24 Güncelleme: 07.01.2026 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sakın bana para göndermeyin"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bir süredir maddi sıkıntı yaşadığı, biriken kira borcu nedeniyle evinden tahliye edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu haberleriyle gündeme gelen ve adına bağış kampanyası başlatılan oyuncu Mickey Rourke, hayranlarına para göndermeme çağrısı yaptı. 73 yaşındaki ABD'li oyuncu ve eski güreşçi, adına açılan GoFundMe kampanyasıyla hiçbir ilgisi olmadığını açıkladı.

        Los Angeles'taki evinden tahliye edilmesini önlemek için adına internette 100 bin dolarlık bir bağış toplama kampanyası başlatılan Mickey Rourke için bu hedef aşıldı. Ancak Rourke , dün hayranlarına GoFundMe'nin ne olduğunu bile bilmediğini, yaşadığı bu durumun sinir bozucu ve utanç verici olduğunu söyledi.

        Geçen hafta evinin kapısında görüntülenen oyuncu, tanınmaz haldeydi
        Geçen hafta evinin kapısında görüntülenen oyuncu, tanınmaz haldeydi

        Oysa TMZ, Mickey Rourke'un arkadaşı Liya-Joelle Jones'un, sanatçının onayını alarak internet üzerinden 'Mickey Rourke'un Evinde Kalmasına Yardım Edin' başlıklı bağış kampanyası başlattığını yazmıştı. Rourke açıklamasında, "Eğer paraya ihtiyacım olsaydı, beş kuruş para istemezdim. Kendime silahı doğrultup tetiği çekmeyi tercih ederdim" dedi.

        Hayranlarına bağış sayfasından uzak durmalarını söyleyen oyuncu, şimdiye kadar bağış yapmış olanlara ise parayı geri almak için çalışmaları gerektiğini söyledi.

        REKLAM

        Videosunda, kariyerine ve son zamanlarda mücadele ettiği bazı sorunlara da değinen Mickey Rourke; "Kariyerimi yönetmede gerçekten berbat bir iş çıkardım. Diplomatik değildim. Yıllar önce bana verilen zararın üstesinden gelmek için 20 yıldan fazla terapiye gitmek zorunda kaldım. Bunun üstesinden gelmek için çok çalıştım. Artık o kişi değilim" dedi.

        Yaşadığı maddi sıkıntıdan kurtulmak için yakın bir arkadaşından borç aldığını itiraf eden Mickey Rourke, asla yabancılardan, hayranlarından veya herhangi birinden bir kuruş istemeyeceğini söyledi. Oyuncu 'GoFundMe' kampanya sayfasından da bir kuruş almayacağını belirtti.

        Mickey Rourke, bağış sayfasının arkasında kimin olabileceği konusunda da tahminlerde bulunsa da bir isim vermedi. Sayfanın Liya-Joelle Jones adında biri tarafından oluşturulduğu ve bu kişinin Rourke'un uzun süredir menajerliğini yapan Kimberly Hines'ın asistanı olduğunu belirtilmişti.

        TMZ, Rourke'un Los Angeles'taki dairesinin 59 bin 100 dolarlık kira borcu nedeniyle evi tahliye etmesinin istendiğini, pazar günü köpeğiyle birlikte West Hollywood'daki bir otele giriş yaptığını belirtmişti. Ancak oyuncunun otele yerleşmesinin tahliye nedeniyle olup olmadığı henüz bilinmiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 2 Ocak 2026 (ABD, İran'a Müdahaleye Mi Hazırlanıyor?)

        Yıl sonu enflasyonu açıklanacak. En düşük emekli aylığı ne olacak? İşçiler ne kadar vergi ödeyecek? ABD, İran'a müdahaleye mi hazırlanıyor? ABD, İran'a yeni bir saldırıya mı hazırlanıyor? Protestolar müdahale bahanesi mi? Trump-Netahyahu anlaşmazlığı bitti mi? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #Mickey Rourke
        #maddi sıkıntı
        #ekonomik zorluk
        #bağış kampanyası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Ticaret Bakanlığı'ndan gümrüksüz alışveriş açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan gümrüksüz alışveriş açıklaması
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Venezuelalı muhalif lider ABD müdahalesine ilişkin konuştu
        Venezuelalı muhalif lider ABD müdahalesine ilişkin konuştu
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Guendouzi'de mutlu son!
        Guendouzi'de mutlu son!
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        WSJ: Rubio Grönland'ın satın alınmasını hedefliyor
        WSJ: Rubio Grönland'ın satın alınmasını hedefliyor
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Artık kamu malı
        Artık kamu malı
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi