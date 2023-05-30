Birçok estetik dokunuş yaptıran Sedef Şahin'in son halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları, güzel ismi tanımakta zorluk çekiyor. Şahin'in gönderilerinin altına: "Doğal halin çok güzeldi", "Daha fazla estetik yaptırma" gibi yorumlar geliyor.