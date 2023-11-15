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        Haberler Gündem Adıyaman'da 3,4 büyüklüğünde deprem

        Adıyaman'da 3,4 büyüklüğünde deprem oldu

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 23.24'te 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 00:17 Güncelleme: 15.11.2023 - 00:17
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        Adıyaman'da 3,4 büyüklüğünde deprem
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 23.24'te merkez üssü Gölbaşı ilçesi olan 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre; yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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