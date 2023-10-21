Adıyaman'da 3 aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Adıyaman'da 3 aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı
Giriş: 21.10.2023 - 22:28 Güncelleme: 21.10.2023 - 22:28
Leyla Doğan idaresindeki otomobil, Serkan Solgun yönetimindeki hafif ticari araç ile Selahattin Yılmaz kontrolündeki 02 BJ 995 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Kahta karayolu 10'uncu kilometresinde çarpıştı.
Kazada 3 sürücü ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
112 Acil Sevis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.