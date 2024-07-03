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        Haberler Gündem Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

        Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

        Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.8 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem komşu illerden de hissedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 20:45 Güncelleme: 03.07.2024 - 20:56
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        Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta deprem!
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        Adıyaman Sincik'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 20.02 sularında meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.

        KAHRAMANMARAŞ'TA DA DEPREM OLDU

        Kahramanmaraş Göksun'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 19.43 sularında olan deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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