        Adıyaman'da devrilen minibüsteki 19 kişi yaralandı

        Adıyaman'da minibüs devrildi: 19 yaralı

        Adıyaman'ın Tut ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 19:17 Güncelleme: 12.08.2025 - 19:17
        Adıyaman'da minibüs devrildi: 19 yaralı
        Sürücüsü öğrenilemeyen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, Tut-Adıyaman kara yolu 8. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ve araçtaki 18 kişi yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

