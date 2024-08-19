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        Haberler Gündem Güncel Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi öldü | Son dakika haberleri

        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 13:47 Güncelleme: 19.08.2024 - 13:47
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        Elektrik akımına kapılan işçi öldü
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        Adıyaman'ın merkeze bağlı İndere Köyü yakınlarındaki inşaatta çalışan Ramazan Uyar, elektrik akımına kapıldı.

        Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 43 yaşındaki Uyar, kurtarılamadı.

        Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

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        #Adıyaman
        #elektrik akımı
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