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        Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 31 yaşındaki sürücü Casım Çiftçi hayatını kaybetti, yanındaki 46 yaşındaki Suriye uyruklu H.D. yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2023 - 18:36
        Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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        Kaza, öğleden sonra Çaybaşı köyü Dumanlı mezrasında meydana geldi.

        Tarladan dönen Casım Çiftçi'nin kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada devrilen aracın altında kalan sürücü Çiftçi, hayatını kaybetti, Suriye uyruklu H.D. yaralandı. H.D. ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Cenaze ise morga kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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