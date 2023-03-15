Adıyaman'da sel felaketi: 1 ölü, 3 kayıp (2)

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BAKAN SOYLU: 3 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanak yağmurun sele döndüğü Adıyaman'ın Tut ilçesinde incelemelerde bulundu. Bölgede kayıp 3 kişinin bulunmasına yönelik yürütülen çalışmaları takip eden Bakan Soylu, son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Bakan Soylu, gece başlayan yağışların sele döndüğünü ve aralarında biri 1,5 yaşında bebek 4 kişinin sel sularına kapıldığını ve bu kişilerden birisinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Bölgede kayıp kişilerin bulunmasına yönelik yoğun çalışma yürütüldüğünü anlatan Bakan Soylu, "25 kilometrelik bir alanda aralarında dalgıçların da bulunduğu 163 kişiden oluşan 10 ekip arama kurtarma çalışması yürütüyor" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Hasan KIRMIZITAŞ

2023-03-15 12:39:04



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