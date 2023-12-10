Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Perre Antik Kenti'nde Roma dönemine ait bir kadının rölyefine rastlanıldı

        ADIYAMAN'da,Perre Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait bir kadının rölyefi (kabartma) bulundu.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 18:38 Güncelleme: 10.12.2023 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Perre Antik Kenti'nde Roma dönemine ait bir kadının rölyefine rastlanıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADIYAMAN'da,Perre Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait bir kadının rölyefi (kabartma) bulundu.  

        Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden olan Perre Antik Kenti´nde devam eden kazılarda Roma dönemine ait 1800 yıllık, kazı ve temizleme çalışmalarında dönemin kadın kabartmasına rastlandı. Kabartmanın saçları ve omuzlarında 8 satırdan oluşan bir yazıt olduğu görüldü. Bölgede kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik, toplamda 80 hektarlık bir alandan oluşan Perre Antik Kentinde kadın kabartmasına rastladıklarını belirterek, şunları söyledi:

        "Perre Antik Kent toplamda 80 hektarlık bir alandan oluşuyor. Çok geniş bir alan olduğu için kazılar belli bir noktada devam ediyor. Diğer bölgelerde ise alan araştırması yapıyoruz. Bu alan araştırmalarında farklı objelerle karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi de alçak kabartma rölyefi olan kadın kabartmasıdır. Burada o dönemin kıyafetleriyle gösterilen, toga adı verilen kıyafetle gösterilen bir bayan kabartması var. Saçlar bukle şeklinde aşağıya, sağa ve sola sarkıtılmış. Ayrıca omuzlarda verilmiş. Bu alt tarafta da ayrıca 8 satırdan oluşan bir yazıt mevcut ama bu yazıtın bir kısmı tahrip olmuş. Bu mezar yapıların haricinde, alçak kabartmanın haricinde ayrıca alanda güneş kursu, hayat ağacı motifi ve girlant dediğimiz farklı süsleme şekilleriyle de karşılaşmaktayız. Alan çalışmasında tespit ettiğimiz bu mezar yapıları ve kabartma M.S. 2'inci yüzyıla denk gelmektedir."

         

         

        DHA-Genel - Türkiye-Adıyaman - Mahir ALAN

        2023-12-10 18:35:38

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da zemini kayan ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı
        Adıyaman'da zemini kayan ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı
        Perre Antik Kenti'nde kabartma motifler bulundu
        Perre Antik Kenti'nde kabartma motifler bulundu
        Adıyaman'da hırsızlık suçlarından 6 firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da hırsızlık suçlarından 6 firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Adıyaman'da silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da 1800 yıllık oda mezar bulundu
        Adıyaman'da 1800 yıllık oda mezar bulundu