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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

        ADIYAMAN'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 12:19 Güncelleme: 29.09.2024 - 12:20
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
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        ADIYAMAN'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 25 gram metamefetamin, 2 gram esrar ve 612 gram kannabinoid ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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