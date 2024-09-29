Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 25 gram metamefetamin, 2 gram esrar ve 612 gram kannabinoid ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.