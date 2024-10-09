Adıyaman'da PKK operasyonunda 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu belirlenen 3 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde, dijital materyal ele geçirilirken; 3 şüpheli gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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