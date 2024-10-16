Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem (9)
DAĞDATOZ BULUTU OLUŞTUMalatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.
DAĞDATOZ BULUTU OLUŞTU
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan Tillo bölgesindeki dağda toz bulutu oluştu. Toz bulutunu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenler, bu durumun kendilerini endişelendirdiğini söyledi.
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