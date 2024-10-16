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        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem (9)

        DAĞDATOZ BULUTU OLUŞTUMalatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 12:16 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:20
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        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem (9)
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        DAĞDATOZ BULUTU OLUŞTU

        Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan Tillo bölgesindeki dağda toz bulutu oluştu. Toz bulutunu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenler, bu durumun kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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