2 otomobil çarpıştı; 7 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Bağlar köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Toprak (73) yönetimindeki 63 YP 618 plakalı otomobil ile Aydemir Şimşek (51) idaresindeki 10 BBU 88 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Nazif Toprak (37), Kamile Toprak (77), Yıldız Şimşek (46), Tevhide Açıl (59) ve Eylül Melis Şimşek (9) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.