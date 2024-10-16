Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        2 otomobil çarpıştı; 7 yaralı

        ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:44 Güncelleme: 16.10.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 otomobil çarpıştı; 7 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde, Bağlar köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Toprak (73) yönetimindeki 63 YP 618 plakalı otomobil ile Aydemir Şimşek (51) idaresindeki 10 BBU 88 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Nazif Toprak (37), Kamile Toprak (77), Yıldız Şimşek (46), Tevhide Açıl (59) ve Eylül Melis Şimşek (9) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Genç kızın ölüm nedeni belli oldu mu?
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Genç kızın ölüm nedeni belli oldu mu?
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk

        Benzer Haberler

        Adıyamanlı afetzedeler kentsel dönüşümle yeni evlerine kavuşuyor
        Adıyamanlı afetzedeler kentsel dönüşümle yeni evlerine kavuşuyor
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem (9)
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem (9)
        Malatya'daki deprem Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi
        Malatya'daki deprem Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi
        Adıyamanlı kadınlar, meme kanseri farkındalık hareketi için bir araya geldi
        Adıyamanlı kadınlar, meme kanseri farkındalık hareketi için bir araya geldi
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı