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        Adıyaman'da minibüs devrildi: 11 yaralı

        ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrilen minibüste 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 00:25 Güncelleme: 11.12.2024 - 00:30
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        Adıyaman'da minibüs devrildi: 11 yaralı
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        ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrilen minibüste 11 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Sincik ilçesinde meydana geldi. R.K. yönetimdeki 02 D 8124 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde sürücü ile minibüsteki 10 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar Sincik ve Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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