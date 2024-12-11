Adıyaman'da minibüs devrildi: 11 yaralı
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrilen minibüste 11 kişi yaralandı.
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrilen minibüste 11 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sincik ilçesinde meydana geldi. R.K. yönetimdeki 02 D 8124 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde sürücü ile minibüsteki 10 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar Sincik ve Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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