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        Devrilen hafriyat kamyonunun şoförü hayatını kaybetti

        ADIYAMAN'da, devrilen hafriyat kamyonunun şoförü Elbeyli Üngör (58), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 13:49 Güncelleme: 15.12.2024 - 13:55
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        Devrilen hafriyat kamyonunun şoförü hayatını kaybetti
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        ADIYAMAN’da, devrilen hafriyat kamyonunun şoförü Elbeyli Üngör (58), hayatını kaybetti.

        Kaza, öğle saatlerinde İndere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Elbeyli Üngör’ün knotrolünü yitirdiği 58 TC 473 plakalı hafriyat kamyonu, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Elbeyli Üngör, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Elbeyli Üngör'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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