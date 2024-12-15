Devrilen hafriyat kamyonunun şoförü hayatını kaybetti

Elbeyli Üngör'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaza, öğle saatlerinde İndere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Elbeyli Üngör’ün knotrolünü yitirdiği 58 TC 473 plakalı hafriyat kamyonu, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Elbeyli Üngör, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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