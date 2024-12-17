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        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

        ADIYAMAN'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:58 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:00
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        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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        ADIYAMAN'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Arif B. yönetimindeki 02 DB 956 plakalı hafif ticari araçla, Ayşegül Ü.'nün kullandığı 02 AEL 119 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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