Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da İsias Otel davası başladı (2)

        KARARÇIKTI; OTEL SAHİBİNE 18 YIL, OĞLUNA 17 YIL, MİMARA 18 YIL HAPİSAdıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 72 kişiye mezar olan İsias Otel davasının 6'ncı duruşmasında karar çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 03:44 Güncelleme: 25.12.2024 - 03:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da İsias Otel davası başladı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARARÇIKTI; OTEL SAHİBİNE 18 YIL, OĞLUNA 17 YIL, MİMARA 18 YIL HAPİS

        Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 72 kişiye mezar olan İsias Otel davasının 6'ncı duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, 6'ncı duruşmada müşteki ailelerin ifadelerini ve sanık savunmalarını dinledikten sonra duruşmaya saat 22.30’da ara verdi. Heyet, verdiği ara sonrası, saat 02.00'de kararlarını açıkladı. Sabah başlayan ve gün boyu devam eden duruşmada mahkeme heyeti, otelin sahibi Ahmet Bozkurt'a ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 18 yıl 5 ay 7 gün, Bozkurt'un oğlu Mehmet Fatih Bozkurt'a 17 yıl 4 ay 28 gün, mimar Erdem Yılmaz'a 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verdi.

        Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına, 16 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdığı Hasan Aslan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Sanıklar Halil Bağcı ve Mehmet Göncüoğlu için ise 8 yıl 4 ay hapis cezası veren heyet, cezalarda iyi hal indirimi uyguladı. Mahkeme heyeti ayrıca, Ahmet Bozkurt'un eşi Ulviye ile çocukları Efe Bozkurt, Bilge Açık, Seda Zeren ve Şule Özbek'in beraatine karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        İsias Otel davasında karar açıklandı
        İsias Otel davasında karar açıklandı
        Narin Güran dosyasında yeni gelişme
        Narin Güran dosyasında yeni gelişme
        ABD'nin kimseye satmadığı uçak: F-22
        ABD'nin kimseye satmadığı uçak: F-22
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar belli oldu
        Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar belli oldu
        Rusya: ABD virüs laboratuvarları kurdu
        Rusya: ABD virüs laboratuvarları kurdu
        Fenerbahçe'den Rashford'a kanca!
        Fenerbahçe'den Rashford'a kanca!
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        İran, Whatsapp yasağını kaldırdı
        İran, Whatsapp yasağını kaldırdı
        Ankara'da 'sahte içki' operasyonu! 40 milyon TL'lik ürün ele geçirildi
        Ankara'da 'sahte içki' operasyonu! 40 milyon TL'lik ürün ele geçirildi
        Çin: ABD ateşle oynuyor
        Çin: ABD ateşle oynuyor
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2- Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davada...
        GÜNCELLEME 2- Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davada...
        Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davada karar açıklan...
        Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davada karar açıklan...
        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davada...
        GÜNCELLEME - Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davada...
        Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
        Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı