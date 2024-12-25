Adıyaman'da İsias Otel davası başladı (2)

KARARÇIKTI; OTEL SAHİBİNE 18 YIL, OĞLUNA 17 YIL, MİMARA 18 YIL HAPİS

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 72 kişiye mezar olan İsias Otel davasının 6'ncı duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, 6'ncı duruşmada müşteki ailelerin ifadelerini ve sanık savunmalarını dinledikten sonra duruşmaya saat 22.30’da ara verdi. Heyet, verdiği ara sonrası, saat 02.00'de kararlarını açıkladı. Sabah başlayan ve gün boyu devam eden duruşmada mahkeme heyeti, otelin sahibi Ahmet Bozkurt'a ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 18 yıl 5 ay 7 gün, Bozkurt'un oğlu Mehmet Fatih Bozkurt'a 17 yıl 4 ay 28 gün, mimar Erdem Yılmaz'a 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verdi.