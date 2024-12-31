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        Adıyaman'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı

        ADIYAMAN'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:01 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:05
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        Adıyaman'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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        ADIYAMAN'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi S.E.Ş. tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışma kapsamında geçmiş dönemlerde Suriye'de DEAŞ terör örgütü bünyesinde yer aldığı belirlenen S.E.Ş.'nin kentte olduğunu tespit etti. Ekipler, düzenlediği operasyonla S.E.Ş.'yi saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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