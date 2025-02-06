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        Adıyaman'da depremin 2'nci yıldönümünde 'sessiz' yürüyüş

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Adıyaman'da saat 04.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 05:34 Güncelleme: 06.02.2025 - 05:40
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        Adıyaman'da depremin 2'nci yıldönümünde 'sessiz' yürüyüş
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Adıyaman’da saat 04.17'de Valilik önünden, deprem sonrası simge haline gelen Saat Kulesi’ne sessiz yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yan yana yer aldı.

        Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Adıyaman’da da anma etkinlikleri düzenlendi. Kentteki anma etkinlikleri kapsamında, sessiz yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman Valisi Osman Varol, Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Adıyaman Valiliği önünde toplanan kabalık, sessizce yürüyerek saat 04.17’de, deprem sonrası simge haline gelen Saat Kulesi’ne ulaştı. Depremde yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını da taşıyan depremzedeler, gözyaşlarını tutamadı. Ellerinde karanfil ve beyaz balonlar taşıyan depremzedeler, çok sayıda dilek balonunu yakıp, gökyüzüne bıraktı.

        Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yan yana yürüdü. Anma programı, Saat Kulesi’ne karanfil bırakılması üzerine sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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