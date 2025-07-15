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        Adıyaman'da orman yangını

        ADIYAMAN'da orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 13:33 Güncelleme: 15.07.2025 - 13:35
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        Adıyaman'da orman yangını
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        ADIYAMAN'da orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

        Merkeze bağlı Akçalı köyü yakınlarındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarına köylüler de traktörleri ile destek verdi.

        Ekiplerin, söndürme çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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