Adıyaman'da orman yangını
ADIYAMAN'da orman yangını çıktı.
ADIYAMAN'da orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Merkeze bağlı Akçalı köyü yakınlarındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarına köylüler de traktörleri ile destek verdi.
Ekiplerin, söndürme çalışmaları sürüyor.
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