Adıyaman'da orman yangını

Merkeze bağlı Akçalı köyü yakınlarındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarına köylüler de traktörleri ile destek verdi.

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