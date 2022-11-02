Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yaralı halde bulunan dağ keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çatbahçe Köyü yakınlarında yol kenarında yorgun ve yaralı halde bir dağ keçisini gören vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.



İhbar üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen dağ keçisi, tedavisi yapılmak üzere Şanlıurfa Doğa Koruma Milli Parklara bağlı Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.