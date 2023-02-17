Depremde vefat eden doktor kardeşlerden geriye çektikleri halayın videosu kaldı

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ADIYAMAN (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU/İLYAS GÜN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden ikisi doktor, biri tıp fakültesi öğrencisi üç kardeşten geriye, birlikte halay çektikleri video kaldı.

Adıyaman'da yıkılan Bozbey Apartmanı'nda Zeynel-Nimet Kutlu ile çocukları Dr. Meryem Büşra (27), Dr. Gültekin (26) ve tıp fakültesi öğrencisi Mehmet Metin (20) enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Gültekin Kutlu, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar biriminde, Meryem Büşra Kutlu Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görev yapıyordu. Mehmet Metin Kutlu ise Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiydi.

Kardeşlerin depremden bir süre önce katıldıkları eğlencede çektikleri ve bir akrabaları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen halay, duygu dolu anlar yaşatıyor. Videoda, Meryem Büşra'nın elinde mendille kardeşleriyle halay çektiği görülüyor.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Fazıl Kıvanç Aydıner, AA muhabirine, Meryem Büşra Kutlu ile kardeşlerinin yanı sıra acil serviste görev yapan doktor arkadaşları Kader Atalay'ın depremde hayatını kaybettiğini söyledi.

Üç kardeşi aynı evin içinde kaybettiklerini belirten Aydıner, "Mekanları cennet olsun. Kader Atalay da yeni asistan olmuştu. Meryem Büşra da Kader de yürekleri, kalpleri hassas, hayatları boyunca kimseye kötülük yapmamış ve yapmayacak insanlardı. Yürekleriyle kalpleriyle herkesin sevgisini kazanmış insanlardı. Allah onlardan razı olsun. Mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

Öte yandan baba Zeynel Kutlu'nun Ziraat Bankasında şube müdürü, anne Nimet Kutlu'nun ise öğretmen olduğu ve 2 ay önce kanseri yendiği öğrenildi.



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